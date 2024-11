Spettacolo.periodicodaily.com - Scopri “Le strade a Merida”, Il Nuovo EP di Lemó

Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

Da venerdì 15 novembre 2024 sarà disponibile sulle piattaforme digitali di streaming “Le”, ilep didal quale è estratto il singolo in radio “Ciò che conta è il portamento”.Arriva “Le”, IlEP diDal 15 novembre 2024, gli amanti della musica potranno immergersi nelle sonorità incantevoli di “Le”, ilEP di. Questo atteso progetto sarà disponibile su tutte le principali piattaforme digitali di streaming e include il singolo “Ciò che conta è il portamento”, attualmente in rotazione radiofonica.“Ciò che conta è il portamento”, Un’Atmosfera di SerenitàIl brano “Ciò che conta è il portamento” è un viaggio emotivo ambientato in Messico. La canzone evoca un senso di pace interiore che finalmente soppianta una profonda inquietudine, simile a quella delle “sliding doors”.