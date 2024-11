Gaeta.it - Raid aereo israeliano a sud di Beirut: sei morti e nuove evacuazioni per i civili

Facebook WhatsAppTwitter Un attaccocondotto dall’aviazione israeliana ha colpito un appartamento residenziale nell’area di Dawhet Aramoun, a sud di, all’alba di oggi. L’agenzia di stampa libanese Nna riporta che l’attacco ha provocato diversi feriti e un bilancio tragico di sei, secondo quanto comunicato dal ministero della Sanità libanese. L’operazione militare si inserisce in un contesto di escalation tra Israele e Hezbollah, con la crescente tensione nella regione che preoccupa la comunità internazionale.Ordini di evacuazione per iA seguito degli attacchi aerei, l’esercitoha emesso nuovi ordini di evacuazione per i residenti di sei edifici situati nella periferia meridionale di. Il portavoce delle Forze di Difesa israeliane , il colonnelo Avichay Adraee, ha diffuso mappe dettagliate attraverso i social media, invitando ia mantenere una distanza di almeno 500 metri dai siti ritenuti bersagli militari.