Ilfattoquotidiano.it - “Quando ho vinto il Grande Fratello non dico che ero Dio, ma quasi. Ora la gente dice che sono sparito, quella fama non torna più, è effimera”: Tommaso Zorzi si sfoga

È stato il vincitore di una delle edizioni più viste delVIP. Ma lache ne è conseguita, con gli anni, è andata via via diminuendo., però, ha saputo sfruttarepopolarità a suo vantaggio, anche grazie all’aiuto di amici, familiari e collaboratori, che gli hanno permesso di non abituarsi allo status che la vittoria nella casa più spiata d’Italia gli aveva dato. E così ha fatto, diventando presto conduttore, opinionista e scrittore.Ora, a distanza di tre anni damagica serata,to a parlare di quel successo: “uscito dal GF nonche ero Dio, ma qualcosina sotto“, spiega il conduttore a Elle Active!, l’evento organizzato dal magazine Elle., però, oggi non c’è più, per la sorpresa anche dei passanti, che non fanno a meno di fermare“per strada e mi fanno: ‘Ma che fine hai fatto? Sei‘,alla fine in realtà sto facendo altro.