Ilgiorno.it - Pavia, prima campagna di scavi: tombe da vip di epoca longobarda

Leggi su Ilgiorno.it

– Una scoperta eccezionale per, per l’Italia e l’intera comunità scientifica. È stata fatta durante ladiarcheologici appena conclusa nel Piccolo Chiostro San Mauro della basilica del Santissimo Salvatore. Nei due mesi di indagini sul campo sono state ritrovate numerosein muratura: uno spazio funerario prestigioso e ben organizzato, destinato a personaggi in vista dellatardo, dicristiana. A sorpresa è stata anche trovata una tomba, la più antica, intonacata e dipinta per un defunto che doveva appartenere alla corte. Le origini del Santissimo Salvatore infatti sono nobili: fu fondata intorno alla metà del VII secolo da un re longobardo, Ariperto I, e accolse le sepolture di vari sovrani. Poi il monastero, voluto da Adelaide moglie dell’imperatore Ottone I nel X secolo, con i suoi sviluppi moderni ne cancellò le tracce.