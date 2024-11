Lanazione.it - Passamontagna e spranga di ferro, tentato furto in villa

Pontremoli (Massa Carrara), 13 novembre 2024 – Ondata di furti a Pontremoli. In queste ore sta girando sul web l’immagine choc di tre persone inche avrebberodi introdursi furtivamente in unain località Braia. Uno dei tre sembrerebbe brandire unadi. L’istantanea ripresa dalle telecamere di sorveglianza dell’abitazione è stata postata sul gruppo Facebook ’Amici di Braia’. Al momento del, che sarebbe avvenuto sabato scorso – da quando si apprende – i proprietari non si trovavano nell’abitazione. Infatti nella località di Braia sono perlopiù seconde case. Non si tratta del primo episodio, infatti come si legge dal post pubblicato su Facebook: “Per la seconda volta in un mese abbiamo avuto visitatori indesiderati nella nostra proprietà vicino a Braia”.