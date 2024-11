Ostia, riaperte al traffico la via del Mare e la via Ostiense

Leggi su Ilfaroonline.it

Roma, 13 novembre – “Siamo soddisfatti della riapertura della via dele della viaalveicolare. Da questa mattina – dichiarano Giovanni Zannola, Presidente della Commissione capitolina Mobilità e Leonardo Di Matteo, Presidente della Commissione Lavori pubblici e Mobilità del Municipio X – la viabilità in entrambi i sensi di marcia è ripresa nel tratto in prossimità del ponte di scavalco del Fosso Colatore, situato al chilometro 13,300, chiuso per qualche giorno per motivi di sicurezza. La chiusura si era resa necessaria per avviare una serie di verifiche e indagini preliminari effettuate sul ponte, a garanzia degli automobilisti. Il passaggio attualmente è consentito esclusivamente ai mezzi inferiori a 3,5 tonnellate, restando dunque invariati – almeno fino ad inizio dicembre – i percorsi alternativi predisposti dalle aziende di trasporto Pubblico.