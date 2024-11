Secoloditalia.it - Olanda e Norvegia chiudono le frontiere e sospendono Schengen contro gli immigrati irregolari

La sicurezza prima di tutto.si blindano. I Paesi Bassi hanno notificato lunedì scorso alla Commissione europea la reintroduzione dilli allecon Belgio e Germania dal 9 dicembre 2024 all’8 giugno 2025. Lo ha riferito una portavoce della Commissione Ue; precisando che l’esecutivo comunitario sta valutando la misura e resta in stretto contatto con le autorità olandesi. L’annuncio dei nuovilli è arrivato dalla ministra per Asilo e migrazione, Marjolein Faber. Ed è stato giustificato da “un elevato livello di migrazione irregolare, dal traffico di esseri umani e da significativi flussi migratori secondari”. Si allunga la lista di Paesi europei che reintroducono illi di sicurezza alle, sospendendo di fatto il trattato disi blindano, la sicurezza viene al primo postoAnche laha deciso di prorogare le ispezioni allecon i paesiconfinanti per altri 20 giorni, fino al 1 dicembre 2024.