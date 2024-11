Linkiesta.it - Non è Musk che parla, quando parla dell’Italia. È Meloni

Sono sempre stato un tifoso delle ingerenze, se con questo si intende l’opinione espressa da qualche straniero sui nostri affari nazionali. Non credo ai confini intellettuali e neppure politici, mi sento parte della comunità umana prima ancora di quella nazionale. Naturalmente mi riferisco a opinioni pubblicamente espresse, di sostegni (anche finanziari) trasparenti e dichiarati offerti a chi condivide idee o battaglie politiche, non di infiltrazioni occulte alla Vladimir Putin.Per questo non condivido la reazione indispettita e un po’ ambiguamente sovranista nei confronti di Elon. Ma, soprattutto, mi pare che non sia stato compreso il problema politico di fronte al quale ci pongono le parole di(«cacciate quei giudici», «in Italia comanda una autocrazia»).non è un governante straniero e neppure un tycoon straniero,è il tutore politico del presidente del Consiglio italiano per la parte che riguarda le relazioni del nostro paese con il governo che si insedierà nel prossimo gennaio a Washington.