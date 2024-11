Tvzap.it - Musica in lutto, addio allo storico maestro Luppi

Social.in. È un giorno diper la comunità di Imola e per gli appassionati di. Il mondo dello spettacolo e della cultura cultura perdono oggi uno dei suoi amati protagonisti; ilGian Paolo. Il noto direttore della filarmonica della città emiliana, riconosciuto come figura d’eccellenza anche a livello internazionale, è venuto a mancare all’età di 65 anni. (.)Leggi anche: Morta a 22 anni per un banale intervento chirurgico: cos’è successoLeggi anche: Emma, l’annuncio gela i fan: “Non ce la faccio più”al, direttore della Filarmonica ImoleseClasse ’59, Gian Paoloè stato lodirettore della Bandale della città di Imola, ruolo che ha ricoperto per dieci anni, dal 2014 fino ai primi mesi del 2024, prima che la malattia prendesse il sopravvento.