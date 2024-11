Lanazione.it - Morto sul lavoro, colleghi sotto choc. Scatta lo sciopero: “Non si parli di fatalità”

Lucca, 13 novembre 2024 – “Non sidi“, tuona Federico Fontanini, segretario regionale Fistel Cisl, dalla sua pagina social: “Fermo restando le dinamiche dell’infortunio mortale, che competono agli organi ispettivi, è vietato attribuire questa tragedia alla“. Resta il fatto che le parole non possono spiegare né lenire il dolore, ma il senso di impotenza non deve prevalere di fronte all’ennesima morte sul, stavolta di un uomo di 69 anni che poteva (doveva?) essere in pensione. “Nonostante l’impegno e l’attenzione che nel comparto si mettono sulla materia di sicurezza – scrivono le segreterie territoriali Slc Cgil, Fistel Cisl, Uil Com-Uil e Ugl Chimici – ci troviamo a registrare un’altra vita persa durante una giornata di, evidentemente ancora non basta.