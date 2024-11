Lidentita.it - Morta per rinoplastica. Chirurgo Santanchè: “Non banalizzare il ‘ritocco’, più tutele per i pazienti”

Leggi su Lidentita.it

(Adnkronos) – "Una premessa: lanon è un banale ritocco al naso, come ho sentito dire. E' un intervento di alta chirurgia con delle grosse problematiche operatorie e anche anestesiologiche, perché si lavora sulle vie respiratorie. Non è una stupidaggine". Tiene a precisarlo ilplastico Paolo, pensando alle cronache sulla morte della .per: “Nonil, piùper i” L'Identità.