Milano, l’ex speaker radiofonico ammette gli abusi sui minori

, 13 novembre 2024 – Ha voluto rendere dichiarazioni davanti al giudice nel processo con rito abbreviato, sostanzialmentendo i fatti e parlando di problemi familiari e personali, l’ormai ex conduttoreAndrea Piscina, 25 anni, arrestato il 13 giugno scorso per produzione di materiale pedopornografico e violenza sessuale nei confronti di. Stando alle risultanze delle indaginiconduttore adescava ragazzi, su piattaforme social come telegram, presentandosi con falsi nomi come “Alessia”, “Anna” e “Sara”. Nella prossima udienza del 19 dicembre, davanti al gup Roberto Crepaldi, le parti discuteranno sulle contestazioni dell’inchiesta del pm Giovanni Tarzia, che ha coordinato gli accertamenti del Nucleo specializzato sui crimini informatici della Polizia locale.