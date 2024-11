Thesocialpost.it - Mike Johnson, gli Usa non daranno più soldi all’Ucraina

Leggi su Thesocialpost.it

In un incontro a porte chiuse tenutosi oggi tra i deputati repubblicani, lo speaker della Camera degli Stati Uniti,, ha comunicato alla deputata Marjorie Taylor Greene che non saranno più inviati fondi. La notizia, riportata dal New York Times attraverso due fonti informate, rappresenta un possibile cambio di rotta nella politica estera degli Stati Uniti.Questa decisione arriva in un momento di crescenti pressioni interne nel Partito Repubblicano, dove una frangia più vicina all’ex presidente Donald Trump e rappresentata da esponenti come la stessa Greene si è spesso opposta a ulteriori finanziamenti per il sostegno militare. Greene, nota per le sue posizioni ultraconservatrici, ha espresso in più occasioni una ferma opposizione agli aiuti internazionali, sostenendo la necessità di concentrarsi sugli interessi nazionali.