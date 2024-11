Liberoquotidiano.it - M5S: Conte, su caso Calabria mi appello a senso responsabilità Fornaro'

Roma, 13 nov. (Adnkronos) - SulScutellà, “credo che sia una battaglia non del Movimento 5 stelle, ma di tutti i cittadini democratici che hanno a cuore la legalità e la trasparenza, perché non si può fingere di ignorare che in alcune aree dellail voto non sia libero e non abbia un forte condizionamento politico-mafioso”. Lo dice Giuseppe, presidente del Movimento 5 Stelle, rispondendo alla domanda dei cronisti suldel seggio calabreseso tra Elisa Scutellà e Andrea Gentile nella conferenza stampa, convocata nella sede dei pentastellati per presentare gli emendamenti e le proposte sulla legge di bilancio.“Noi siamo rimasti sconcertati che la Giunta per le elezioni abbia dato un'interpretazione, per quanto riguarda il doppio voto riferito alla medesima coalizione, di segno completamente diverso da quelle che erano le istruzioni date dal ministero dell'Interno al momento del voto - spiega -.