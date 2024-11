Davidemaggio.it - Love, Reason, Get even: le trame della settimana dal 25 al 29 novembre

Leggi l'articolo completo su Davidemaggio.it

Ledal 25 al 29di, Get, disponibile su Mediaset Infinity.Episodio 9Ozan prova ancora dei sentimenti per Esra ma non lo vuole ammettere neanche a se stesso. Quando scopre che Esra e Cinar sono stati messi in squadra insieme al lavoro, si risente molto. Nota infatti che i due vanno molto d’accordo e teme il peggio. Cinar ha l’idea di mettere sull’app il ristorante di Menekse cosi’ da fargli pubblicita’.Episodio 10Ozan inizia a sentirsi a disagio per il rapporto sempre piu’ confidenziale tra Cinar ed Esra. Sebbene non riesca ad ammetterlo a se’ stesso, e’ sempre piu’ geloso di Esra e teme la concorrenza di Cinar. Zumrut, non sopporta il fatto che il ristorante di Menekse sia sempre pieno di clienti e inizia a tramare per mettere in cattiva luce l’attivita’.