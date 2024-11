Robadadonne.it - Lobotomia: storia di una pratica psichiatrica controversa e 5 casi celebri

La psichiatria è da sempre un capitolo complesso nelladella medicina e non solo. Da quando l’uomo ha compreso che anche la mente può ammalarsi, i metodi per trattare i disturbi mentali non sono stati sempre etici. Anzi, salvo gli ultimi decenni, laè invasa da pratiche e interventi che oggi consideriamo brutali, anche disumani.Uno di questi è la, un’operazione che per decenni si pensava curasse alcuni disturbi della psiche come depressione, disordine bipolare, schizofrenia e disturbi della personalità.di unaIl termine “” comparve diversi decenni più tardi rispetto alla nascita di questautilizzata in psichiatria in alcuni stati fino anche agli anni ’80. Ladura all’incirca un secolo intero, chiamata in diversi modi fino ad arrivare alla terminologia con cui da dopo il 1950 la chiamiamo fino ad oggi.