Oasport.it - LIVE Milano-Knack Roeselare 0-0, Champions League volley in DIRETTA: 6-3. Buon avvio dei lombardi

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI STOCCARDA-SCANDICCI DIFEMMINILE DALLE 19.00LADI PERUGIA-CESKE DIDALLE 20.306-3 MONSTER BLOCK REGGERS! Timeout.5-3 Contrattacco vincente di Gardini.4-3 ACE Caneschi!3-3 Pipe ben giocata per il solito Otsuka.2-3 Ancora a segno Rotty.2-2 Bravo Otsuka nel pizzicare scoperto il centro della metà campo belga.1-2 Imprecisa la ricezione di, ne approfitta Rotty.1-1 Attacco vincente di Coolman.1-0 Otsuka riceve e mette a segno il primo punto per.PRIMO SET18:29 Caneschi, Piano, Porro, Reggers, Otsuka, Gardini. Questo lo starting six di.18:26 Ultimato il riscaldamento prepartita, le squadre vengono ora presentate dallo speaker.18:22 I campioni belgi vantano infatti ben 23 partecipazioni nella massima kermesse continentale e 36 presenze in generale nelle Coppe Europee.