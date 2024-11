Inter-news.it - L’Inter ha un deficit non banale: ecco dove lavorerà Inzaghi! – Sky

Leggi su Inter-news.it

oggi riprende gli allenamenti con un gruppo ridotto praticamente all’osso, magià da oggi e soprattutto al rientroper ripianare un– A Sky Sport 24, in collegamento da Appiano Gentile, Matteo Barzaghi ha parlato sui miglioramenti che dovrà fareda qui ai prossimi mesi: «è la squadra che crea di più come expected goals, come gol attesi in base a quanto crea, ma rispetto a quanto segna c’è undi 1,37. Non concretizza tutto, le squadre disono sempre squadre che segnano tanto, oggiè seconda come attacco in Serie dietro all’Atalanta. C’è un però: produce tanto e quindi può segnare di più. Ad esempio, con la Juventus, ha creato tante palle-gol per fare il 5-2, alla fine non chiude la partita e si fa rimontare dall’avversario, anche con il Napoli ha prodotto più dell’avversario.