Ilfattoquotidiano.it - La maggioranza Ursula si sgretola sull’incarico a Teresa Ribera: i Popolari spagnoli la vogliono fuori. E i Socialisti minacciano lo stop a Fitto

Il vento della politica interna spagnola spira fino a Bruxelles. È un vento che viene da sud-ovest, un Libeccio caldo ma potente che nella capitale dell’Europa si è trasformato in un tornado che si è abbattuto sui Palazzi dell’Ue. La guerra lanciata da Vox e soprattutto dal Partito Popular alla candidatura dista minando alle basi il progetto divon der Leyen sulla squadra di nuovi commissari, con il rischio che si scateni un effetto a catena che faccia crollare tutta la struttura sulla quale si regge la nuova squadra del Berlaymont. Le nomine dei sei vicepresidenti esecutivi, tra cui c’è anche l’italiano Raffaele, rimangono in standby a tempo indeterminato, con iche rispondono all’imboscata deiminacciando di far saltare proprio l’esponente di Fratelli d’Italia.