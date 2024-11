Liberoquotidiano.it - Juve, infortunio-choc per Cabal? Estremi rimedi: cosa accadrà a gennaio

Un'altra tegola di una stagione già piena di infortuni. Se a Lipsia aveva detto addio alla sua stagione Gleison Bremer, ora è toccato anche a, che si è rotto il crociato anteriore del ginocchio sinistro. Così è stato comunicato dallo staff medico della Colombia allantus. Il giocatore rientrerà a Torino e svolgerà nuovi accertamenti presso il JMedical. La coperta è corta almeno fino a, dato che l'ex allenatore del Bologna ha ora solo a disposizione Kalulu, Gatti, Cambiaso, Danilo, Savona e Rouhi (oltre al classe 2006 Gil Puche). Troppo pochi, per questo Giuntoli correrà sul mercato in inverno, puntando a un obiettivo già chiaro da tempo: Milan Skriniar. L'ex giocatore dell'Inter ora al Psg lascerà Parigi dove da tempo è ai margini della squadra. Ammesso che la trattativa per il centrale slovacco vada in porto, il problema è che ora un solo innesto non basta più.