Juve difesa ai minimi termini | crociato anche per Cabal Priorità Skriniar

Torino, 13 novembre 2024 – E’ emergenza inper la. Fuori Gleison Bremer per un grave infortunio al ginocchio, si è aggiunto quello, altrettanto serio, di, sempre. Stagione finita per il difensore, come annunciato dalla nazionale colombiana dopo gli esami strumentali del caso.aiper Motta, che ora dovrà tenere duro per due mesi in attesa dei rinforzi di gennaio. E se prima l’intenzione era di prendere un centrale al posto di Bremer, ora confuori e con Danilo che potrebbe salutare ne servono almeno due. In cima alla lista c’è il solito Milan, ormai ai margini al Psg.Spazio dunque a due acquisti, per arginare un problema che rischia di essere decisivo per la migliordel campionato in ottica rincorsa Scudetto.