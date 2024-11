.com - Jesi / Fioretto, un giorno con i campioni: Diego Stacchiotti in ritiro con la nazionale azzurra

Il giovane campione italiano ‘maschietti’ è iscritto col club scherma di via Solazzi. Il Ct Cerioni: “Un allenamento importante per i ragazzi delle categorie Under 14 che credo custodiranno un ricordo indelebile di questa opportunità”VALLESINA, 13 novembre 2024 – È in corso presso il “PalaMontepaschi” di Chianciano Terme il secondo allenamento collegiale della stagione 2024/25 per ilazzurro. Un appuntamento speciale con la presenza, nelle prime quattro sessioni di lavoro, dei detentori dei titoli italiani Under 14 di specialità, tra cui il fiorettista del Club Scherma, che hanno vissuto l’esperienza del progetto “Unda Campione”.sul gradino del primo postoAgli ordini del CT Stefano Cerioni e del suo staff, sette vincitori dalla 60^ edizione del Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving, svoltasi lo scorso maggio a Riccione, sono stati protagonisti di una full immersion dalle emozioni fortissime.