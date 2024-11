Metropolitanmagazine.it - Jamie Lee Curtis abbandona X/Twitter: l’ultima personalità di una lunga lista

Leenon è più su X. L’attrice premio Oscar ha annunciato su Instagram di aver disattivato il suo account X, scrivendo: “Dio, concedimi la serenità di accettare le cose che non posso cambiare. Il coraggio di cambiare le cose che posso. E la saggezza di conoscere la differenza“. L’attrice non ha fornito una ragione per cui ha lasciato X, ma la sua decisione arriva in un momento in cui organizzazioni come il Festival del cinema di Berlino e testate giornalistiche come The Guardian hanno annunciato che smetteranno di postare su X a causa della dilagante tossicità che regna sulla piattaforma di social media di proprietà di Elon Musk.ha spesso utilizzato il suo account X per interagire con i fan e promuovere i suoi vari progetti cinematografici e televisivi. È stata una delle celebrità più esplicite sulla piattaforma.