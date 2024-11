Inter Lautaro contro un tifoso | Ho giocato con una caviglia distrutta

Leggi su Sportface.it

Botta e risposta traMartinez e undell’sui social. A far scattare la polemica è stato un post pubblicato sul proprio profilo Instagram dal capitano nerazzurro, in cui si mostrava orgoglioso di allenarsi con la Nazionale argentina. “Ricordati anche della squadra di cui sei capitano e che ti paga profumatamente“, il commento di un. “Ricorda anche tu che io per l’do sempre tutto. Come l’anno del Mondiale che stavo con la, ma mentre altri si preparavano per fare un gran Mondiale io ero sempre dentro al campo e non mi sono mai perso neanche un allenamento fino alla finale di Champions. Hocosì tutte le partite. Ricordatelo sempre prima di ricordarmi chi è che mi paga”, la risposta del centravanti nerazzurro.un: “Hocon una” SportFace.