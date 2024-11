Gaeta.it - Gravissimo incidente stradale: ciclista investito da auto a Crespiatica

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un graveha avuto luogo nel pomeriggio del 13 novembre, quando unè statoda una Fiat 500 guidata da una donna. L’accaduto si è verificato lungo la statale 235, precisamente nella frazione di Tormo, a, in provincia di Lodi. Le circostanze di questohanno destato preoccupazione e subito attivato i soccorsi.Condizioni critiche delcolpitoIlha subito traumi significativi e si trova attualmente in condizioni gravissime. Il trasferimento all’ospedale di Cremona è avvenuto tramite un’eliambulanza, un’indicazione della serietà delle sue ferite. La vittima, al momento dell’, non era in possesso di documenti identificativi, rendendone difficile l’identificazione. Gli operatori sanitari hanno riscontrato un forte trauma cranico, insieme ad altre fratture, a seguito dell’impatto.