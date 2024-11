Isaechia.it - Grande Fratello, Federica smentisce di avere avuto altri flirt oltre a quello con Stefano ma alcuni ex di Temptation Island la sbugiardano

Ieri sera è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata del(clicca QUI per leggere il resoconto) e ad essere protagonisti indiscussi sono stati i due ex protagonisti diPetagna e Alfonso D’Apice.I due avevano deciso di partecipare al programma per via dell’eccessiva gelosia di Alfonso, che iniziava a stare stretta a, ma nel programma la Petagna si è avvicinata sempre di più al tentatoreTediosi, con il quale si è instaurato un feeling non indifferente. Al falò di confrontoha deciso di uscire con Alfonso, salvo poi ripensarci nel giro di pochi giorni e iniziare una frequentazione con.Stando a quanto vociferato nelle ultime settimane, però, quella con Tediosi non sarebbe stata l’unica frequentazione: dai social, infatti, è emerso che la ragazza avrebbeuncon il cugino di Titty Scialò, Antonio Fico, e con un altro ex tentatore Giovanni De Rosa.