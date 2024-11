Lapresse.it - Dossieraggio, Conte furioso: “Colosimo ha mentito sullo zio, noi al fianco di De Raho”

“Deha già chiarito che si tratta di calunnie e in sede processuale chiarirà meglio la sua posizione. Dico solo che, casualmente, da quando sono iniziati i lavori dell’Antimafia, due campioni dell’antimafia come Scarpinato e Devengono periodicamente messi sotto pressione, diventano obiettivo di attacchi politici sguaiati e strumentali”. Lo ha dichiarato il presidente M5S Giuseppe, durante la conferenza stampa nella sede del Movimento sugli emendamenti alla Manovra, rispondendo a una domanda in merito alle dichiarazioni rilasciate dall’ex procuratore nazionale aggiunto Giovanni Russo al tribunale di Perugia, nelle quali dichiarava di aver informato l’allora capo della Procura Antimafia dedi “manovra anomale” di Striano. Cosa che Russo non aveva invece detto in una precedente audizione in commissione Antimafia.