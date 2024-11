Napolipiu.com - De Laurentiis da Los Angeles: ‘Il VAR va usato sempre, Marotta sbaglia. Sul rigore Conte ha ragione”

Leggi su Napolipiu.com

Il presidente del Napoli interviene sulla questione arbitrale dopo le dichiarazioni di Antonioe di Giuseppe. Aurelio Derompe il silenzio sulla bufera arbitrale di Inter-Napoli. Il presidente azzurro, direttamente da Los, risponde ae si schiera consulla questione VAR.Derisponde a“Ho letto dichiarazioni difuori luogo“, l’affondo di De. Secondo il patron del Napoli. “Il, secondo la maggioranza degli osservatori, non c’era“. Una presa di posizione netta che apre un nuovo fronte di scontro.Il sostegno aDeappoggia la posizione di Antonio: “Le sue parole sono esattamente quello che penso e hodetto: il VAR è una grande risorsa per evitare gli errori. Non ha senso dire che a volte può intervenire e altre no“.