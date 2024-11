Calciomercato.it - Danilo al Manchester United, è già tutto deciso

Il difensore brasiliano accostato al club inglese per la prossima stagione: per Amorim la scelta è già stata fattaSembrava essere destinato ad andare via già a gennaio: l’inizio di stagione diè stato molto complicato con Thiago Motta che ha spesso fatto altre scelte, lasciandolo in panchina.al, è già(LaPresse) – Calciomercato.itCon il passare delle giornate e l’infortunio di Bremer, le cose sono cambiate e il capitano è tornato per diverse settimane titolare, prima di riaccomodarsi in panchina nelle ultime tre uscite stagionali. Ora che anche Cabal si è fatto male e che, in attesa degli accertamenti da parte dello staff sanitario della Juventus, anche il suo stop sembrerebbe essere molto lungo, un addio a stagione in corso del brasiliano sembra ormai impossibile con Giuntoli che deve già intervenire per allungare la retroguardia a disposizione di Motta e comprare uno o due difensori.