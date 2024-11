Sport.quotidiano.net - Dal campo. Buscè perde Fiorini e Garetto fermati dal giudice sportivo

Leggi su Sport.quotidiano.net

Ben 1.700 euro di multa alla Torres, dopo la gara di domenica scorsa al ’Romeo Neri’ contro il Rimini. Ma il conto salato deciso dalnon riguarda la decina di petardi fatti esplodere dai tifosi sardi durante la gara. Sotto la lente delci sono finiti lanci di bicchieri e bottigliette e soprattutto i cori contro l’arbitro e un calciatore avversari. Nel girone B la multa più salata, dopo la 14esima giornata, è toccata comunque alla Ternana (3.000 euro). Ammende anche per Perugia (1.000 euro), Pescara (800). E c’è anche il Rimini tra i multati. I biancorossi dovranno sborsare 500 euro per il lancio di una bottiglietta di plastica dal settore Distinti. Problemi con il, invece, per. Il tecnico del Rimini per la gara di domenica pomeriggio in casa del Sestri Levante dovrà rinunciare ae Garetti, entrambi squalificati per un turno.