Calciomercato Milan Maignan potrebbe dire addio | il sostituto è dietro l’angolo

Mikelasciare il club di Via Aldo Rossi che peròa avrebbe già in mano una validissima alternativa.Mikeè il numero uno indiscusso del. Attualmente il portiere percepisce ben 2,3 milioni netti a stagione, ma con il rinnovo si toccherebbero i 5 milioni di euro annui. La firma sembra essere vicina. La dirigenza rossonera e il giocatore è da tempo che si confrontano in merito al rinnovo, ma tuttoandare perduto.L’accordo firmato nell’estate del 2021, quando Mike arrivò come l’erede di Gigio Donnarumma, non è mai stato prolungato o rinnovato. Al momento il tema si fa sempre più caldo aello in vista della sua scadenza di contratto. E le pretendenti, ovviamente, non mancherebbero per il numero uno di Francia.? Piace Marco Carnesecchi.