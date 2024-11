Anteprima24.it - Benevento, l’Ipsar ‘Le Streghe’ lancia un documentario sul gioco d’azzardo

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiL’Università Giustino Fortunato eLe Streghe disi sono interrogati questa mattina nella sede di viale Delcogliano sul fenomeno delin Italia con on un focus particolare sull’azzardo online. I dati relativi al 2023 resi disponibili dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) fanno trasparire una situazione già complessa per il Mezzogiorno. Probabilmente il Sannio è molto meno colpito rispetto a province come quella salernitana napoletana e casertana ma occorre restare vigili e sensibilizzare i più giovani sui pericoli della ludopatia.Le Streghe è la scuola capofila del progetto, confermando il suo impegno nella promozione di attività di prevenzione e sensibilizzazione su questo tema.Negli ultimi anni, il fenomeno delonline ha registrato un aumento preoccupante, coinvolgendo sempre più adolescenti e giovani adulti.