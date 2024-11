Ilrestodelcarlino.it - Artenovecento, la lezione di De Andrè

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Domani si inaugura l’undicesima edizione degli incontri organizzati nel salone dello storico Circolo Arci Borella di Cesenatico, in collaborazione con la cooperativa Casa del Popolo e il patrocinio del Comune di Cesenatico. Il primo appuntament giovedì sera inizierà alle 20.45 e vedrà protagonista il gruppo "" con un tributo a Fabrizio De André,. La band sarà nella versione Trio, con Matteo Peraccini voce e chitarra, Emiliano Ceredi alla chitarra, bouzouki, percussioni e cori; e Claudia Stambazzi, flauto e voce. Sarà proposta una rivisitazione intimistica e in versione acustica dei capolavori del grande Faber, come Via del Campo, La ballata dell’amore cieco, Bocca di rosa, Andrea, Il gorilla e qualche altra "chicca" dedicata agli appassionati del cantautore genovese, dalle "hit" più celebri alle rarità.