Quotidiano.net - Accordo su formazione digitale per il reinserimento dei detenuti

Leggi su Quotidiano.net

"Sostenere progetti per ilsociale delle persone detenute attraverso la". Questo l'obiettivo del protocollo d'Intesa sottoscritto nei giorni scorsi da Ministero della Giustizia - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria e Fondo per la RepubblicaImpresa sociale. Per Martina Lascialfari, Direttrice Generale del Fondo per la RepubblicaImpresa sociale: "Dopo due anni di attività e tanti progetti sostenuti, continua l'impegno del Fondo nel perseguire obiettivi per promuovere iniziative di carattere nazionale finalizzate all'inclusionee al riscatto sociale di fasce della popolazione in condizioni di maggiore fragilità. Grazie alla collaborazione con il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ci impegniamo a sviluppare le competenze digitali e a facilitare ilsociale e lavorativo delle persone detenute, valorizzandone potenzialità e ambizioni.