"Yuasa Battery in crescita, i rientri aiuteranno"

GROTTAZZOLINA La sconfitta di Milano per laè arrivata ancora con il punteggio di 3-1 come avvenuto a Taranto ed anche con Trento. Insomma in tutte e tre i casi è stata sfiorata l’opportunità di muovere la classifica, cosa che al momento diventa fondamentale anche in una fase non certo fortunata. Proprio al termine della sfida di sabato in terra meneghina il regista Tsimafei Zhukouski ha sottolineato anche gli aspetti positivi che la gara ha lasciato con se, in una settimana che portà sabato alla sfida non certo semplice in casa di Perugia. "La cosa che mi rende felice è che a Milano non abbiamo mollato – sottolinea il palleggiatore dellaai microfoni - ci abbiamo provato fino alla fine, vincendo bene il terzo set. Sono molto contento anche di aver rivisto Michele Fedrizzi in campo e queste sono le cose che mi fanno essere felice.