VIVIANO | CONTE MI FA RIDERE LE AMMONIZIONI DI BALOTELLI? C’E’ PREGIUDIZIO SU DI LUI

Emilianoè intervenuto in diretta su TvPlay“MI FA” – “mi fa. Il rigore dato all’Inter contro il Napoli è lo stesso episodio dei partenopei con l’Empoli, però ora si crea un casino. Come diceva il comico di Colorado ‘Sono tutti fin****i con il sedere degli altri’ “.“SONO PAZZO DI NUNO TAVARES” – “Sono pazzo di Nuno Tavares, è fortissimo davvero”.“SU BALO” – “Le duedate asono ridicole. Nella stessa partita fa quella roba lì anche Dossena, la fa tre volte peggio, ma non ha preso nulla. C’èsu. Se lui va, adesso è subito ammonizione. L’ammonizione a Parma? Lui nemmeno lo guarda, l’arbitro si gira e lo ammonisce subito. Io gliel’ho detto. Se fa pipì ad un kilometro, lo ammoniscono. Lui si sente bene.