Una Serata Epocale, ENISUM, TAUR-IM-DUINATH, CRAWLING CHAOS e ORIGOD in Live @ El Barrio

Un evento imperdibile, organizzato da Burning Tower e K2 Music Management, presenta quattro band pronte a offrire unaeccezionale, senza vincoli di genere musicale, cioè-IM-. Si comincia con l’intensità dell’hardcore, proseguendo con il death metal, per concludere con suggestivi brani di black metal atmosferico. Un mix avvincente di energia travolgente e momenti di pura evocazione, studiato per accontentare ogni tipo di appassionato.Un Viaggio Musicale tra Generi,-IM-in Concerto il 30 NovembreIl 30 novembre, il palco di Ela Torino si trasformerà in un’arena musicale, dove quattro band straordinarie --IM-- si alterneranno in unacelebrativa senza limiti di genere.