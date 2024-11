Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 12-11-2024 ore 13:10

dailynews radiogiornale e Ben ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio la sezione immigrazione del tribunale diha deciso e ha rimesso il caso di migranti trattenuti nel centro in Albania alla Corte di Giustizia Europea sospendendo il provvedimento di convalida del trattenimento la decisione riguardo a 7 migranti egiziani bengalesi che hanno fatto ritorno nel nostro paese con la nave Visalli della Guardia Costiera arrivata nella notte nel porto di Brindisi norma incompatibile con il diritto europeo i giudici fanno il dovere dice la N m i minareti così davanti alla Corte di Giustizia Europea per sostenere le sue ragioni dopo la decisione dei giudici dicronaca un po’ treno in servizio sul treno della società TFT è stato aggredito sabato dal passeggero privo di biglietto i ferrovieri è stato prima colpito con un pugno al Volto poi è stato spruzzato contro uno spray al peperoncino un macchinista che nel frattempo si era avvicinato è stato a sua volta ha aggredito è accaduto sul treno che collega Arezzo con il Casentino nei pressi di Santa Mamma nel comune di Subbiano sono intervenuti i carabinieri di Bibbiena Chiama in seguito le operazioni di controllo e denuncia dell’aggressore tre giorni di prognosi per il capotreno pochi giorni fa un caso analogo a Genova CGIL UIL hanno deciso di conferma sciopero generale contro la manovra lo hanno reso noto i rispettivi segretari Generali Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri Al termine dell’incontro tra sindacati il governo a Palazzo Chigi il leader della CGIL nessuna apertura alle nostre richieste sono invece la CISL recepite molte delle nostre proposte Toni senza precedenti dei sindacati evocano la rivolta sociale dicono dalla meloni e torna il pericolo fascista sempre prima delle elezioni ma cittadini hanno capito il gioco non gli interessa più ha commentato il premier è una tempo torna a spaventare il nostro territorio questa volta il sud Italia la prof civile ha diramato un avviso di allerta rossa per la Sicilia Orientale fino alla mezzanotte di oggi si parla di uno scenario di vulnerabilità elevata per rischio idrogeologico-idraulico coinvolto ancora una volta il territorio di Catania dove le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse TM impianti sportivi cimiteri parchi comunali e mercati è stata Inoltre dichiarata l’allerta arancione su gran parte dei restanti settori della Sicilia è l’allerta gialla Suari Sardegna La Corte d’Assise d’Appello di Bologna ha confermato l’ergastolo per Giovanni Padovani calciatore modello ventottenne processo per l’omicidio dell’ex fidanzata 56 anni Alessandra Matteuzzi assassinato a pugni e calci e colpi di martello il 23 agosto 2022 sotto casa Bologna la Procura Generale aveva chiesto la conferma della sentenza di primo grado Padovani era presente in aula le motivazioni saranno depositate entro 90 giorni ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto In collaborazione con Agenzia Italia Stampa