Ue, Fitto "Realizzare investimenti e riforme entro il 2026"

ROMA (ITALPRESS) – “Se sarò confermato mi impegno a lavorare al vostro fianco per i prossimi mesi: sarò pronto a incontrarvi nelle prime settimane del mio mandato per discutere il formato per i nostri dialoghi, sono disponibile ad ascoltare ogni suggerimento su come procedere”. Così il vicepresidente esecutivo designato della Commissione Europea con delega alla Coesione e alle, Raffaele, in audizione al Parlamento europeo.“Glivanno legati alle, dobbiamo lavorare per rafforzare questo nesso nonchè le capacità delle amministrazioni: l’obiettivo èil”, continua. “La semplificazione delle procedure burocratiche è un tema centrale: la delega al commissario Dombrovskis è fondamentale per il futuro dell’Europa – sottolinea -.