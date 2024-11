Tvzap.it - Tragico incidente, il giovane giocatore muore a soli 22 anni

Lutto nel mondo del calcio. Unapromessa sportiva ha perso la vita a22a causa di unstradale. Il centrocampista non è sopravvissuto al sinistro verificatosi più di un mese fa a Quito, a circa 300 km dalla sua città, Esmeraldas. La tragedia aveva provocato già tre morti ma oggi anche il calciatore non ce l’ha fatta. Il decesso è avvenuto dopo 35 giorni in ospedale.Leggi anche: Lutto a Mediaset: Arianna aveva solo 26Leggi anche:da brividi,schiacciato così: come è successoIl22In Ecuador si piange la morte di Marco Angulo,centrocampista ecuadoriano di22, che ha perso la vita a seguito delle gravi ferite subite in unstradale avvenuto nello scorso ottobre.