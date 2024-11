Puntomagazine.it - Terzigno: I Carabinieri arrestano 2 rapinatori notturni

Due uomini entrano in un minimarket per commettere una rapina, chiedono del denaro e minacciano la proprietaria e il marito Sono in 2 e entrano nel minimarket per commettere una rapina. Nel negozio la proprietaria – con la figlia piccola – non vuole cedere alle minacce. Iperò vogliono il denaro e lo ottengono, prendendo poi a calci e pugni il sopraggiunto marito, che ha la peggio.Siamo a, zona a sud di Napoli, è da poco passata la mezzanotte e il negozio in questione si trova a piazza Troiano.I malviventi fuggono credendo di averla fatta franca. Hanno approfittato della notte ma una gazzella della sezione radiomobile della compagnia di Torre Annunziata sta percorrendo quella zona.Le vittime urlano e chiedono aiuto. L’uomo ha ferite sanguinanti a mani e volto.