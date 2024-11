Oasport.it - Skeleton, l’Italia è diventata “variabile impazzita” del circuito. Gli azzurri sempre pronti a far saltare il banco

delloè ormai una realtà consolidata, le cui prospettive sono indubbiamente ambiziose. Si riparte dopo una stagione in cui Amedeo Bagnis ha portato in dote al movimento azzurro la prima, storica, vittoria in Coppa del Mondo. L’accadimento si è verificato a St.Moritz, nello stesso budello dove, ai Mondiali 2023, il venticinquenne piemontese si era fregiato di un’altrettanto epocale medaglia d’argento iridata.Non si tratta di risultati sorprendenti. Le qualità dell’azzurro sono risapute da tempo fra gli addetti ai lavori, che già anni orsono gli pronosticavano un radioso futuro. Quel “futuro” è oggi. Dunque, è divenuto “presente”. Certo, Bagnis difetta (ancora?) di costanza di rendimento, però il profilo è quello della più classica “mina vagante”. Concorrente da non sottovalutare mai, perché sulla giornata secca può faril, come già accaduto in più di un’occasione.