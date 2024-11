Sanità 4.0, laboratorio con neonati robot per la formazione dei medici a Napoli

Leggi su Ildenaro.it

Formare ie gli infermieri che operano con i, in particolare quelli prematuri o critici, attraverso un’esperienza pratica e realistica che permette di acquisire competenze cliniche fondamentali, migliorando le capacità decisionali. Questo l’obiettivo deldi Simulazione avanzata in Neonatologia realizzato da Accurate e inaugurato oggi nel Dipartimento materno-infantile dell’Ospedale Buon Consiglio Fatebenefratelli di. Ilè strutturato come aula mobile di simulazione grazie alla presenza diizzati e skill trainer ad alta fedeltà. Ildi simulazione avanzata permetterà ai professionisti di praticare tecniche complesse come la rianimazione neonatale, l’intubazione, la gestione delle emergenze quali la sepsi o l’insufficienza respiratoria, e l’accesso venoso incritici.