Ilgiorno.it - Rezzato, spaccata in un negozio di abbigliamento: ladri in fuga con un bottino di oltre 50mila euro

(Brescia), 12 novembre 2024 –, nella notte tra lunedì 11 e martedì 12 novembre, nel‘Follia’ di, nel Bresciano. Stando alle prime informazioni, verso l’una, ihanno sfondato la vetrina che si trova in via IV novembre e hanno rubato50 capi griffati per un valore di. A chiamare i carabinieri sono stati alcuni residenti della zona, svegliati dai rumori, che hanno anche ripreso la banda in azione, ma all’arrivo dei militari i malviventi erano già scappati. I video delle telecamere e dei vicini potrebbero dare informazioni utili per identificarli: indagini in corso.