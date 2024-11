Panorama.it - Polmonite: come prevenirla, come curarla

Leggi l'articolo completo su Panorama.it

Il medico canadese William Osler, padre della medicina moderna, la chiamava già nella seconda metà del 1800 “Il capitano degli uomini della morte”, e questo la dice lunga su quanto lasia sempre stata pericolosa e temuta. Noi abbiamo imparato -purtroppo- a conoscerla fin troppo bene nei lunghi mesi della pandemia da Covid-19, quando il solo termineevocava lo spettro della mancanza d’aria, delle corse in ambulanza e dei reparti di terapia intensiva pieni di persone in ventilazione meccanica. Ma questa malattia, gravissima, non è mai passata “di moda”, perché è sempre stata ed è tuttora tra le principali cause di morte a livello globale, soprattutto tra gli anziani e i bambini al di sotto dei 5 anni. In Italia, ogni anno colpisce in media 1 giovane e circa 10 anziani su 1000, uccidendo quasi 11.