Lanazione.it - Più posti auto in via Pertini. C’è il via libera

Leggi l'articolo completo su Lanazione.it

È stato ampliato il parcheggio di viaa Strada in Chianti. Si tratta di un lavoro da 24mila euro. Nei giorni scorsi è stata verificata la regolare esecuzione, con esito positivo. Oltre a questo di Strada, il Comune di Greve ha previsto un accordo quadro con il quale sono stati investiti 200mila euro per la manutenzione straordinaria delle strade con maggiori criticità. Sono stati risistemati e riasfaltati i marciapiedi di via Gramsci e saranno realizzati quelli di via Luca Cini, via Cuccuini e via Giuliotti nel capoluogo. Quanto alla viabilità saranno risanati i tratti di via Jacopo da Strada e via Togliatti a Strada, oltre a via Fonte alla Lama, via Maestro da Greve, via Vanni, via delle Grillaie, via Cuccuini a Greve e via del Mascherone a Panzano. Interventi al Ferrone in via Staffolani e a San Polo in via Iris.