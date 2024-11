Gaeta.it - Nuovi sviluppi sui vaccini: indagini sui documenti falsificati in Calabria

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Una serie di reclami riguardanti la somministrazione dianti-COVID ha portato a sconvolgenti rivelazioni in. Un’indagine della Procura della Repubblica di Castrovillari ha fatto emergere accuse di falsificazione die gravi reazioni avverse in pazienti trattati presso l’Hub di Corigliano-Rossano. La situazione è in evoluzione, concasi che stanno giungendo all’attenzione degli inquirenti e non si esclude che l’indagine possa portare asignificativi nei prossimi giorni.L’indagine della Procura di CastrovillariLa Procura della Repubblica di Castrovillari è attualmente impegnata in un’accurata indagine che ha già portato all’iscrizione nel registro degli indagati di due persone. Leriguardano la somministrazione deianti-COVID e l’emergere dicasi di presunta falsificazione di