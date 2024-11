Natale 2024 a Roma, Piazza San Pietro rischia di rimanere senza il suo albero di Natale

Leggi l'articolo completo su Funweek.it

Ilè alle porte e le città si stanno preparando per rendere l’arrivo dei turisti migliore. Alcuni posti sono stati già decorati, altri sono in fase di lavorazione. Molti si chiedono come si trasformeràcon l’inizio del Giubileo, intanto, però, le decorazioni aSannon sono assicurate. Infatti, sembra che il Vaticano possaSandi? La veritàDa secoliSanaccoglie ogniunche abbellisce il Vaticano in occasione delle feste. Quest’anno, con l’inizio del Giubileo, si era pensato all’abete di trenta metri proveniente da Val di Ledro e Passo Nota in Trentino Alto Adige. Tuttavia, quando i residenti hanno appreso la notizia che uncosì vecchio sarebbe stato tagliato e portato a, hanno manifestato contrarietà ed hanno inviato una lettera al Papa Francesco.