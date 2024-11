Quotidiano.net - Nasce in Trentino il 'Green Energy Innovation Hub' per startup

È stato firmato l'accordo quadro per la costituzione del "Hub", che si occuperà di valutare attraverso un'apposita commissione tecnica le realtà imprenditoriali più promettenti nell'ambito dell'efficienza energetica, rinnovabili e ciclo idrico integrato, costruendo percorsi di incubazione, integrazione e "scale-up". L'intesa - riporta una nota - avrà la durata di due anni ed è stata possibile grazie alla sinergia tra Siram Veolia eSviluppo. "Attraverso questa iniziativa, in linea con le priorità di innovazione del piano strategico 2024-27Up, confermiamo vicinanza e impegno nella valorizzazione del territorio, a livello economico, ambientale e sociale", afferma Maria Vittoria Pisante, direttore comunicazione di Siram Veolia. L'hub sarà gestito da Siram Veolia, società specializzata nell'efficienza energetica, in stretta sinergia conSviluppo.