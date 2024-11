Calciomercato.it - Montero-Juve, esonero UFFICIALE: già scelto il sostituto per la Next Gen

Il club bianconero ha ufficializzato il cambio di guida tecnica: addio a Paoloin seguito ai risultati della formazione Under 23Ora è: Paolonon è più l’allenatore dellantusGen. Il club bianconero ha annunciato l’del tecnico alla guida della formazione Under 23.ntusGen-Turris, partita rinviata: si gioca il 27 novembre, il motivo – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)“Lantus comunica di avere sollevato in data odierna Paolodal ruolo di allenatore dellaGen”, si legge nel comunicatodiffuso dalla società bianconera. “La Società lo ringrazia per l’impegno profuso in questo non facile inizio di stagione con laGen, per i due anni scorsi, in cui ha diretto l’allora Under 19 bianconera, nonché per la disponibilità ad assumere il ruolo di allenatore della Prima Squadra nella parte finale del Campionato 2023/24.